Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко подтвердила, что 27 декабря состоится обмен пленными по формуле «306 на 74».

«27 декабря состоится освобождение 74 украинцев, мы в рамках освобождения передадим 306 тех, где это позволяет украинское законодательство», – написала она на своей странице в Facebook.

По словам Геращенко, она сегодня провела разговор с Президентом Петром Порошенко на эту тему. «Он отмечает, что украинская сторона готова к освобождению и все сделала, чтобы разблокировать процесс освобождения. Мы стремились сделать это еще раньше. И мы счастливы, что другая сторона наконец-то дала добро. Президент также дал поручение работать дальше, чтобы освободить всех, кто еще остается в тюрьмах на оккупированных территориях и в РФ», – подытожила она.

Напомним, 25 декабря в ходе встречи патриарха московского и всея Руси Кирилла с главарями российских боевиков, контролирующих часть Донецкой и Луганской областей, Александром Захарченко и Леонидом Пасечником, было заявлено, что обмен пленными пройдет 27 декабря.

Ране в СБУ подтвердили готовность передать ОРДЛО 306 человек.

Последний обмен пленными на Донбассе проходил в декабре 2016 года.