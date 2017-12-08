За пикетирование заправок активисты получают от 300 гривен за 2 часа. Об этом говорится в расследовании по пикетам, которое опубликовал блогер Павел Тихий, передает «Обозреватель».

По словам Тихого, пикеты против АЗС стали такими популярными, что одну заправку могут атаковать сразу несколько разных групп.

«300 гривен за 2 часа пикетирование АЗС. На митинги против заправки собирают желающих через объявления в соцсетях. А после окончания пикета - тихо раздают деньги, бросают плакаты в мусор и расходятся. Акции против АЗС стали такими популярными, что с пикетами выходят разные группы, которые затем соревнуются и ссорятся в соцсетях, кто более честный и кто имеет право пикетировать заправщиков", - написал Павел Тихий.

Блогер нашел объявление в сети о том, что в четверг на Дарнице планируется пикет возле АЗС – на пикет искали людей.

«Меня заинтересовало одно объявление из тематику акции - пикетировать собрались одну из АЗС. И всех АЗС, я знаю, сейчас профессионально пикетируют только ОККО. Поэтому стало интересно, а не наши это псевдо-активисты? Как же так, если недавно политические деятели из Ревуцкого били себя в грудь и говорили, что на подобные акции выходят по зову сердца. Я, конечно, верю, но на всякий случай решил еще и проверить», - пишет блогер.

Павел Тихий позвонил по указанному номеру и там ему озвучили сумму в 300 гривен за акцию. Пикетировать планировали АЗС ОККО на Привокзальной 1а.

«Я не удивился, когда увидел в четверг вечером видео-стрим с митинга под заправкой ОККО на Привокзальной, 1а. Очевидно, что и без меня желающих заработать 300 гривен нашлось достаточно», - пишет Тихий.

По словам блогера, на следующий день проходил пикет другой группы пикетчиков, после которого с митингующими рассчитались.

«Моя надежда, что хоть кто митингует не за деньги, разбилась. Скорее всего, я приехал на конец мероприятия. Застал расчет за "протест местных жителей". Они пошли рассчитываться. Бросили баннер с призывом против заправки на Ревуцкого и получили от женщины деньги. Рассчитались, немножко поговорили, посмеялись и пошли в другую сторону», - пишет в блоге Павел Тихий.

Блогер добавляет, что перед праздниками всегда увеличивается и спрос, и предложение на рынке протестувальних услуг.

«Меня удивило, что две разные группы пикетируют одну и ту же сеть заправок. Более того - спрос на эти митинги настолько велик, что митингующие ссорятся между собой дойную корову. В группах обмениваются взаимными обвинениями, у кого акция была настоящая, а у кого - заказное. Смеялся. Лучше бы выясняли, у кого больше платят», - резюмировал блогер.

Как известно, представители нескольких политических партий и активисты от имени жителей улицы Ревуцкого пикетируют сеть АЗС ОККО с требованием остановить строительство заправки на Позняках.