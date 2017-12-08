Для урегулирования ситуации с языковой нормой украинского закона об образовании должны быть выполнены два условия, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с его коллегой из Украины Павлом Климкиным в Вене.

По словам Сийярто, никакие из прав венгерского меньшинства не должны быть нарушены, а закарпатские венгры должны дать согласие на редакцию закона, сообщает «Новое время».

«Пока оба условия не выполнены, к сожалению, мы не можем говорить об урегулировании ситуации», - подчеркнул венгерский министр.

Как известно, Венгрия одной из первых раскритиковала принятый Закон Украины «Об образовании» от 5 сентября и пригрозила, что из-за него будет блокировать все международные инициативы Украины.

10 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон Украины «Об образовании» существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Он также заявил, что Будапешт будет дальше добиваться от Киева отзыва закона об образовании, а если этого не произойдет, то будет требовать санкций Европейского Союза против Украины.

Министерство иностранных дел Венгрии со ссылкой на министра Петера Сийярто заявило, что Венгрия заблокировала заседание комиссии «Украина - Организация Североатлантического договора (НАТО)» в декабре.

В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Выводы ожидаются в декабре.