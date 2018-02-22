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Общественные активисты, среди которых много ветеранов АТО, пикетировали Антимонопольный комитет Украины с требованием прекратить защиту интересов представителей российского бизнеса, на которых в Украине наложены санкции.

Более 500 пикетчиков собрались у здания АМКУ в Киеве, где в это время проходило заседание Антимонопольного комитета по поводу условий лицензирования для операторов лотерейного рынка в Украине. По словам присутствующих, Антимонопольный комитет хочет сорвать утверждение условий лицензирования операторов лотерей, чем играет на руку российским подсанкционным компаниям – лотерейным компаниям «МСЛ» и «Патриот».

В ходе акции представители пикетчиков передали петицию с требованиями к чиновникам АМКУ.

«Своими попытками сорвать утверждение лицензионных условий деятельности лотерейного рынка, Антимонопольный комитет действует в интересах компаний, принадлежащих российским владельцам, и с 2015 года находящихся в санкционном списке, подписанном Президентом Украины. Несмотря на санкции, российские компании «МСЛ» и «Патриот» продолжают свою незаконную деятельность в Украине. И очень не заинтересованы в том, чтобы правительство Украины утвердило лицензионные условия для операторов лотерейного рынка», - говорится в петиции.

Как указано в петиции, именно за деньги российского бизнеса финансируются боевики ЛНР и ДНР, ведется война на востоке страны и осуществляются убийства украинских солдат и мирных жителей.

«Мы - общественные активисты, ветераны АТО считаем, что деятельность нелегальных компаний на черном лотерейном рынке должна быть прекращена путем скорейшего установления прозрачных условий лицензирования. Затягивание процесса играет на руку представителям государства-агрессора. Антимонопольный комитет обязан занять государственную позицию и прекратить произвол, который творится за деньги российских лотерейных компаний их наемниками в украинской власти. Власть должна взять под контроль и наказать чиновников, причастных к поддержке нелегального российского бизнеса в Украине», - подчеркивается в петиции

Лицензионные условия для лотерейных операторов, которые намерен утвердить Кабмин, разработанные в соответствии с Законом «О государственных лотереях в Украине».

Как сообщалось, СМИ отметили в действиях Антимонопольного комитета, который раскритиковал положение закона о государственных лотереях, попытку оттянуть принятие лицензионных условий правительством. По мнению журналистов, это делается в интересах российских владельцев лотерейных компаний МСЛ и «Патриот», которые с 2015 года находятся под санкциями и не имеют права на хозяйственную деятельность в Украине.
ForUm

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