Схватка у АЗС на Ревуцкого в Киеве произошла из-за того, что один из протестующих бросил в охранников заправки взрывпакет. Об этом в Facebook написал местный житель Павел Тихий.

«Вчера возле заправки произошла очередная стычка так называемых партий радикального направления и полиции. Один из «активных» борцов против заправки не нашел лучших аргументов, как бросить в охранников АЗС несколько взрывных пакетов!» - написал Тихий.

По его словам, после приезда полиции на место схватки, к АЗС подтянулись титушки, которые выступали против строительства заправки.

«Когда приехала полиция, к этому псевдоактивисту подтянулись титушки и начали нападать уже на правоохранителей. Полиции повредили автомобиль. Одному из местных жителей, который проходил мимо, брызнули в глаза газовым баллончиком», - заявил местный житель.

Он отметил, что схватка с участием представителей политических партий и титушек против строительства произошла не впервые.

«Надеюсь, скоро эта активность титушек и псевдо-активистов, протестующих против заправки, кончится. Я уже писал, что раньше от них пострадали женщины, собирающие подписи за окончания строительных работ на Ревуцкого. Затем была разбита голова охраннику. Вчера - нападение на полицейских. Это же должно когда-то закончиться?» - заявил Тихий.

Как известно, полиция начала уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.