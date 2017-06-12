Акция протеста против политики России касательно Украины, включая оккупацию Крыма и войну на Донбассе, прошла возле генерального консульства РФ в центре Харькова.

Акция приурочена ко дню России, который отмечают 12 июня, сообщает Укринформ.

Возле генконсульства собрались не менее 50 активистов Национального корпуса и общественной организации «Восточный корпус». Они наклеили на доску объявлений портреты военных Вооруженных Сил России, которые погибли на Донбассе либо были пленными. Здесь же на асфальте размещен сделанный из поролона барельеф карты Украины, где восточная часть и Крым залиты красной краской, которая символизирует кровь. Активисты скандируют «Слава Украине - Героям слава!».

Генконсульство охраняют порядка 100 работников полиции и Нацгвардии. Движение возле здания дипмиссии не перекрыто. Нарушений порядка нет.