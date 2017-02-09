На площадь Рынок к Ратуше, где должно состояться заседание сессии Львовского горсовета, собираются представители «Азова», «Развитие общества» и спортклуба «Легион», сообщает Zaxid.net.



По данным издания, во Львов из Киева приехали около 60 представителей «Азова», которые остановились в гостинице «Львов».

Также камеры наблюдения на просп. Свободы зафиксировали несколько десятков мужчин в балаклавах. По информации «Муниципальной дружины», это представители «Гражданского корпуса «Азова».

В помещении Львовского горсовета усилены меры безопасности. Вход охраняют несколько десятков представителей «Муниципальной дружины» и полиции. Для журналистов ввели аккредитацию, а гостей пропускают через металлодетектор.

«Ребята, которые представляются бойцами «Азова» и блокируют сегодня Львовский городской совет, не заблудились? Азов и Мариуполь в 1200 км от Львова», - написал мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

«Когда неизвестные в балаклавах врываются на заседание сессии и создают давление на депутатов с требованием принимать те или иное решение, - это беспрецедентно. Сверхусилия были приложены для того, чтобы сегодня депутаты и работники медиа могли спокойно работать в сессионном зале», - сказал Садовый во время заседания в сессионном зале.

Напомним, заседание сессии должно было состояться еще 26 января. Однако тогда сессию отменили из-за опасности для депутатов. Ранее заседание сессий несколько раз срывали мужчины спортивной внешности, которые блокировали трибуну горсовета.