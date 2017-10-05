Эко-заправку на улице Ревуцкого в Киеве разбили несколько представителей «Национального корпуса», депутаты и титушки. Об этом в Facebook написал местный активист Павел Тихий, публикуя видео нападения титушек на представителей полиции.

По словам Тихого, титушки на Ревуцкого вчера вечером разбили заправку и напугали местных жителей.

«Вчера несколько человек из Нацкорпуса, несколько депутатов и сотни титушек разгромили эко-заправку на Ревуцкого и напали на полицию. К тому же – они не на шутку перепугали местных людей», – заявил активист.

Он также добавил, что полиция не смогла повлиять на титушек, которые даже разбивали о голову правоохранителей яйца.

«Полиция ничего не смогла сделать – титушки как дикари ворвались на заправку и начали крушить все, что попадало под руки. Даже били об голову полицейских яйца! Случай на Ревуцкого доказал – в стране нет полиции, а есть только титушки», – написал Тихий.

Активист отметил, что местные женщины пытались прогнать титушек из района, впрочем у них ничего не получилось.

«Титушки агрессивные, настроены на радикальные действия, просьба женщин на них не действуют», – заявил активист.

Он возмущается тем, что титушки в который раз остаются безнаказанными.

«Где закон? Где сила правоохранителей? Почему сотни малолетних титушек можно устроить полный разгром в одном из спальных районов столицы и остаться безнаказанно? Скоро они начнут бомбить наши квартиры, потому что им что-то не нравится ...», – добавил Павел Тихий.

Как известно, вчера вечером радикально настроенные титушки разгромили эко-заправку на Ревуцкого, объясняя это тем, что они против ее строительства в районе. Ранее они перекрывали улицу на несколько дней и нападали с ножом на местных женщин, которые собирали подписи за окончание строительства заправки.