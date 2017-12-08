В Министерстве юстиции заявили о проведении детективами Национального антикоррупционного бюро Украины обыска в здании Минюста. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая.

«Сегодня в 7:15 утра без постановления суда в здание Министерства юстиции ворвались сотрудники НАБУ. Незаконно изъяли у уборщицы ключи от кабинетов и заперлись внутри», – отметила она.

По словам Бернацкой, когда в 8:30 на работу пришли сотрудники министерства и потребовали через закрытую дверь решение суда, или хоть какие-то документы, детективы НАБУ «сбежали без каких-либо объяснений через черный ход».

«Мы не знаем, какие документы были похищены в ходе этой провокации. В 14:00 приглашаем всех представителей СМИ на брифинг в Министерство юстиции, чтобы рассказать детали этого акта беззакония», – подчеркнула замминистра.