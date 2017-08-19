На Ревуцкого в Киеве титушки в масках вместе с помощником депутата Киевсовета от «Самопомочи» Денисом Черкашиным разбили забор возле стройки и проломили голову охраннику. Об этом сообщает активист Павел Тихий в Facebook.

По его словам, охраннику оказала помощь скорая, на месте сейчас работает полиция.

«Мужчине, который охраняет строительство на Ревуцкого, титушки, которые еще на прошлой неделе с шинами перекрывали дорогу, сегодня проломили голову! Это такой мирный протест? После этого «мирного протеста» мужчину забрала скорая, ему сейчас оказывают неотложную помощь. Всеми этими погромами руководил помощник депутата Киевсовета от «Самопомочи» - Денис Черкашин. Вот так политики зарабатывают себе бонусы на застройках – правда, ценой здоровья других людей», - написал Тихий.

По словам активиста, после нападения титушки вместе с помощником депутата разбежались по дворам.

«Начинали ходить вокруг этой заправки еще с 9:00. Напряжение нарастало и нарастало, пока не начали ломать забор, крушить все вокруг. Когда проломили охраннику голову и поняли, что натворили, - разбежались по дворам», - добавил Тихий.

Активист отмечает, что после этого случая на застройку прибыла вооруженная охрана.

«Сколько еще будем терпеть титушок, бегающих у нас под окнами? Сначала они с ножом набросились на женщин, собиравших подписи за экозаправку, сегодня жестоко избили охранника. Что будет дальше?» - резюмировал Тихий.

Как известно, на Ревуцкого титушки перекрыли улицу и заблокировали движение транспорта, протестуя против заправки. Ранее они напали на местных женщин, которые собирали подписи за строительство экозаправки, а одному из мужчин, который был с ними не согласен, повредили зрение.