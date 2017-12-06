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На митинге под Верховной Радой полиция задержала мужчину, который достал нож, затем выбросил его, назвавшись журналистом.

Об этом в Facebook сообщил директор департамента по коммуникациям МВД Артем Шевченко.

«Уважаемые журналисты, освещая бурные события на улицах, никогда не делайте так, как этот преступник и псевдожурналист: взял с собой нож, достал его, хотел применить, а когда полицейские законно, но жестко начали задерживать, сбросил и начал кричать: «У меня нет ножа, я журналист», - написал он.

Шевченко отметил, что свидетелем этого эпизода стал действительно авторитетный журналист Сергей Каразий из агентства Reuters.

«Просьба к нему и ко всем настоящим журналистам максимально обозначать себя во время работы на улицах в таких ситуациях (яркие жилеты, пресс-карты на видном месте и т.д.) и заботиться о собственной безопасности тоже. Правоохранители четко ориентированы на то, чтобы не наносить вред журналистам, но во время динамичного развития событий, при передвижении подразделений, в потасовке противостояния может случиться всякое», - отметил он.

Как сообщал ForUm, утром 5 декабря правоохранители провели обыск в квартире Саакашвили на улице Костельной в Киеве.

Его сторонники хотели заблокировать выходы дома, в результате произошли потасовки.

Впоследствии его задержали и вручили подозрение. По данным СБУ, Саакашвили подозревают содействии преступной организации, а также сокрытии и пособничестве их преступной деятельности путем предоставления ей помещений, хранилищ, транспортных средств, информации, документов, технических устройств, денег, ценных бумаг.

После этого активисты сломали забор на Владимирской горке, чтобы соорудить баррикаду и блокировать выезд автомобиля СБУ с Саакашвили. Сторонники экс-главы ОГА выломали дверь конвойного авто и вытащили его.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что украинские спецслужбы сорвали план «русской зимы» в Киеве.

Саакашвили объявлен в розыск по трем статьям Уголовного кодекса. В свою очередь он отказался приходить на допрос в ГПУ. 

ГПУ отправила подозрение Саакашвили на его адрес проживания. 

Сегодня, 6 декабря, около 6 утра правоохранители предприняли попытку штурма палаточного городка активистов, которые поддерживают Саакашвили, расположенного возле Верховной Рады.
ForUm

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