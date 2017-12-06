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Послы стран «Большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) в связи с делом экс-презилента Грузии Михаила Саакашвили призвали все стороны уважать и поддерживать конституционный строй и правовую систему Украины.

Об этом говорится в заявлении послов, опубликованном на сайте посольства Италии в Украине.

«Мы знаем, что Саакашвили задержали, и протесты продолжаются. Мы внимательно следим за развитием ситуации. Призываем всех полностью уважать и поддерживать конституционный строй и правовую систему в Украина, соблюдать права и обязанности мирного протеста и воздерживаться от попыток дестабилизации», - говорится в заявлении.

Послы также ожидают, что расследование будет проведено оперативно и в соответствии с юридическими обязательствами Украины.

Как сообщал ForUm, утром 5 декабря правоохранители провели обыск в квартире Саакашвили на улице Костельной в Киеве.

Его сторонники хотели заблокировать выходы дома, в результате произошли потасовки.

Впоследствии его задержали и вручили подозрение. По данным СБУ, Саакашвили подозревают содействии преступной организации, а также сокрытии и пособничестве их преступной деятельности путем предоставления ей помещений, хранилищ, транспортных средств, информации, документов, технических устройств, денег, ценных бумаг.

После этого активисты сломали забор на Владимирской горке, чтобы соорудить баррикаду и блокировать выезд автомобиля СБУ с Саакашвили. Сторонники экс-главы ОГА выломали дверь конвойного авто и вытащили его.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что украинские спецслужбы сорвали план «русской зимы» в Киеве.

Саакашвили объявлен в розыск по трем статьям Уголовного кодекса. В свою очередь он отказался приходить на допрос в ГПУ. 

ГПУ отправила подозрение Саакашвили на его адрес проживания. 

Сегодня, 6 декабря, около 6 утра правоохранители предприняли попытку штурма палаточного городка активистов, которые поддерживают Саакашвили, расположенного возле Верховной Рады.
ForUm

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