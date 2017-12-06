Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак утверждает, что его ведомство нормально сотрудничает со всеми субъектами оперативно-розыскной деятельности.



Об этом он сказал 6 декабря, отчитываясь перед Верховной Радой, передает Украинская правда.



Грицак проинформировал народных депутатов о подробностях громкой операции с участием детективов Национального антикоррупционного бюро.



«26 сентября 2017 года в Службу безопасности с заявлением о совершении преступления обратилась первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Дина Пимахова по факту провоцирования ее к получению неправомерной выгоды гражданином Титенковым, то есть совершение преступления по статье 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу)», – рассказал глава СБУ.



Грицак объяснил, что дальше по процедуре, поскольку такое преступление не относится к подследственности СБУ, материалы 27 сентября были переданы в прокуратуру, которая внесла производства в Единый реестр досудебных расследований.



По его словам, 28 сентября органом досудебного расследования в апелляционном суде была получена санкции на проведение в отношении Титенкова негласных следственно-розыскных действий: снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей, наблюдение за лицом.



«В процессе работы над этим делом было действительно зафиксировано, что готовилась дача взятки. И лишь в день задержания, то есть 29 ноября, в ЕРДР был внесен еще один квалифицирующий признак – 370 ч.2 – провоцирование дачи взятки», – заявляет Грицак.



Он подтвердил, что в рамках следственных действий было изъято много материалов с ограниченным доступом и большое количество специальных технических средств, «происхождение которых устанавливается».

«Не могу давать оценку деятельности коллег из других правоохранительных органов, потому что они так же занимаются противодействием преступности, но отмечаю, что у нас достаточно нормальное рабочее взаимодействие как с НАБУ, так и с ГПУ с МВД и другими субъектами оперативно-розыскной деятельности», – отметил глава СБУ.



Он заверил, что по указанному делу СБУ «в рамках выполнения поручений Генпрокуратуры, которая ведет расследование, будет давать оценку и содействовать расследованию».



«В целом же я убежден, что и НАБУ и другие новые органы имеют право на жизнь. Мы будем делать все, чтобы сотрудничать дальше вместе», – заявил также Грицак.

Как сообщал ForUm, в ГМС заявили о задержании 29 ноября агента НАБУ при попытке передачи взятки первому заместителю председателя ГМС Дине Пимаховой.

В свою очередь в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГФС. При этом Пимахова уверяет, что не знала о проведении спецоперации НАБУ.

29 ноября Служба безопасности провела обыск в бюро. В свою очередь сотрудники ГПУ провели обыски у агента НАБУ Екатерины Сикорской.

По словам главы НАБУ Артема Сытника, они договорились с генпрокурором, что никого из детективов НАБУ задерживать не будут.

Позже НАБУ обнародовало видеозаписи с доказательствами коррупции чиновницы ГМС.

Сытник также заявил, что все операции НАБУ под прикрытием сорваны.

В то же время генпрокурор Юрий Луценко считает, что агенты НАБУ работают нелегально.