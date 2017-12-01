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Сотрудники Генпрокуратуры провели обыски у агента НАБУ Екатерины Сикорской по делу о предложение взятки другим агентом чиновнице Государственной миграционной службы.

Об этом Украинской правде сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

«Были обыски. Екатерина Сикорская», - сказала Сарган.

Она не смогла сообщить их детали, но отметила, что со временем вся информация появится на сайте ГПУ.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, «агент Екатерина» проходила в «янтарном деле» Розенблатта-Полякова, а потом консультировала другого агента НАБУ – Сергея Титенкова или Боярского, - который предлагал взятки первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Дине Пимаховой.

В то же время сам Луценко заявил, что эти два дела о взятках «совершенно разные плоскости», поскольку в случае с Розенблатом-Поляковым агент Екатерина просила нардепов совершить законные действия, а они попросили за это взятку, тогда как агент Титенков просил Пимахову совершить действия незаконные.

По словам генпрокурора, первый случай – это коррупция, а второй – провокация.

Напомним, 29 ноября в ГМС сообщили о задержании агента НАБУ при попытке передачи взятки первому заместителю председателя службе Дине Пимаховой.

В НАБУ в свою очередь заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГМС. Пимахова уверяет, что не знала о проведении спецперации. 

Позже НАБУ обнародовало видеозаписи с доказательствами коррупции чиновницы ГМС. 

 
ForUm

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