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Вчера, 29 ноября, Служба безопасности провела обыск в Национальном антикоррупционном бюро. Об этом в комментарии Эспрессо.TV сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Но при этом она не уточнила, у кого именно проходили обыска и по какому делу.

«Да, обыск прошли в НАБУ. Но детали пока сказать не могу, так как еще продолжаются следственные действия», - добавила она.

По ее словам, подробности позже предоставит Генпрокуратура.

Как сообщал ForUm, ранее в ГМС сообщили, что вчера, 29 ноября, при попытке передачи взятки первому заместителю председателя ГМС Дине Пимаховой был задержан якобы агент НАБУ.

В свою очередь в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГФС.
ForUm

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