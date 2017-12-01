Служба безопасности Украины и Генпрокуратура преследовали цель сорвать все операции Национального антикоррупционного бюро, которые проводились под прикрытием, и им это удалось. Об этом заявил на брифинге в пятницу директор НАБУ Артем Сытник.

По его словам, во-первых, СБУ под руководством ГПУ сорвала спецоперацию НАБУ по выявлению масштабной коррупционной схемы в Государственной миграционной службе.

«Возможность довести операцию до конца утрачена. И сейчас нам остается только оценивать те доказательства, которые уже были собраны на момент срыва этой операции», - отметил директор.

По его убеждению, на самом деле СБУ ставила цель сорвать не только эту операцию НАБУ, но и все другие операции под прикрытием.

«Именно это было главной целью проникновения в конспиративные помещения НАБУ. Эта цель также достигнута - операции, к сожалению, остановлены. И это - аморально», - сказал Сытник, сообщает «Украинская правда».

По его словам, у бюро также есть информация о конспиративных помещениях СБУ, но оно, в отличие от службы, считает их раскрытие недопустимым.

Еще одной целью, говорит директор, было получить данные об агентурной сети нацбюро. Но, отмечает он, этого сделать не удалось.

«Как они ни старались проводить обыски, удерживая по 30 часов работников НАБУ, ломая оборудование, этой цели не достигли», - отметил Сытник.

Кроме того, по его словам, ГПУ и СБУ пытались запугать представителей бюро, но и этого они сделать не смогли.

«Система подбора персонала, которая применяется в антикоррупционном бюро, дала возможность сформировать команду, которая при ограниченных ресурсах имеет моральные качества противодействовать таким диверсиям и атакам», - пояснил он.

Как сообщал ForUm, в ГМС заявили о задержании 29 ноября агента НАБУ при попытке передачи взятки первому заместителю председателя ГМС Дине Пимаховой.

В свою очередь в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГФС.

29 ноября Служба безопасности провела обыск в бюро.

При этом Пимахова уверяет, что не знала о проведении спецоперации НАБУ.

По словам главы НАБУ Артема Сытника, они договорились с генпрокурором, что никого из детективов НАБУ задерживать не будут.

Позже НАБУ обнародовало видеозаписи с доказательствами коррупции чиновницы ГМС.