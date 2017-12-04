Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что агенты Национального антикоррупционного бюро пользуются контрабандной аппаратурой и работают нелегально. Об этом он заявил сегодня в эфире ТСН.Тиждень.

«Так называемые агенты НАБУ набраны с нарушением закона. Закон требует всех работников набирать на открытом конкурсе. Однако десятки агентов, в том числе и те двое, которые были зафиксированы на конспиративной квартире, избраны на закрытых процедурах, что противоречит закону», - отметил Луценко.

По его мнению, в НАБУ работают «нелегальные агенты». «Они используют незаконные методы провокации. Никто из них не допущен к государственной тайне. Но им предоставляются материалы прослушивания СБУ, что является уголовным преступлением. Они сами используют в Украине незарегистрированную прослушивающую технику, которая завезена контрабандным путем. Полученные с нее материалы они также используют в своей работе», - сказал генпрокурор.

По его словам, «это огромный букет нелегальной группировки, действующей нелегальными методами нелегальной аппаратурой». «Теперь я понимаю всю полноту проблемы НАБУ. Весь аппарат агентов пока вне закона», - отметил Луценко.

Как сообщал ForUm, в ГМС заявили о задержании 29 ноября агента НАБУ при попытке передачи взятки первому заместителю председателя ГМС Дине Пимаховой.

В свою очередь в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГФС. При этом Пимахова уверяет, что не знала о проведении спецоперации НАБУ.

29 ноября Служба безопасности провела обыск в бюро. В свою очередь сотрудники ГПУ провели обыски у агента НАБУ Екатерины Сикорской.

По словам главы НАБУ Артема Сытника, они договорились с генпрокурором, что никого из детективов НАБУ задерживать не будут.

Позже НАБУ обнародовало видеозаписи с доказательствами коррупции чиновницы ГМС.

Сытник также заявил, что все операции НАБУ под прикрытием сорваны.