также в разделеОбщество
Луценко не знал о спецоперации НАБУ в ГМС 15
В РФ сообщили о задержании «агента СБУ» 26
В Одессу прибыл корабль ВМС Франции 24
СБУ провела обыски в НАБУ 63
Чиновница ГФС уверяет, что не знала о спецоперации НАБУ 78
Спасатели предупредили украинцев об ухудшении погоды 31
Еще одного подозреваемого в деле «Трейд Коммодити» объявили в розыск 21
НАБУ обвинило СБУ и ГПУ в срыве своей спецоперации 95
Бирюков: Военные с запасом обеспечены зимней формой 25
СБУ задержала агента НАБУ, пытавшегося дать взятку замглавы ГМС 58
Сутки в АТО: 18 обстрелов, потерь среди военных нет 33
29 ноября. Картина дня 67
Литва одобрила передачу Украине оружия 41
СМИ: Турция обменяла Чийгоза и Умерова на двух россиян 67
Российский суд оставил под стражей захваченных украинских пограничников 45
Сообщника сына Попова также отправили под домашний арест 41
Генпрокуратура взялась за министра финансов 131
За 10 месяцев в ДТП погибли более 20 тысяч украинцев 41

Никого из детективов Национального антикоррупционного бюро не задержат после инцидента с первым заместителем главы Государственной миграционной службы Диной Пимаховой. Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник после двухчасовой встречи с генеральным прокурором Юрием Луценко.

«В ходе разговора с генеральным прокурором было определено, что никто задержан не будет, под стражей работников Антикоррупционного бюро не будет», – заявил он на вопрос о задержанном агенте и 7-х работниках НАБУ, которые не выходили на связь.

«У них (ГПУ) есть расследование, которое было начато по заявлению первого заместителя главы Миграционной службы – и это расследование касается якобы провокации взятки со стороны сотрудников Антикоррупционного бюро», – сказал Сытник.

Он заявил, что антикоррупционные органы вели спецоперацию под прикрытием для разоблачения коррупционной схемы в Государственной миграционной службе, сообщает «Украинская правда».

«Один из фигурантов этого расследования сегодня давал пресс-конференцию и излагал свою версию событий», – сказал директор НАБУ, комментируя заявление Пимаховой.

«Я хочу сказать, что эта спецоперация длилась с весны. Очень многие преступные действия были задокументированы, но вчерашнее событие – расследование ГПУ и СБУ – нашу операцию фактически прекратило», – подчеркнул он.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сказал: «На данной стадии мы не хотим объявлять факты, которые имели место вчера, потому что идет следствие и есть тайна следствия. Много домыслов озвучено в СМИ сегодня и вчера».

Сытник подтвердил: «Чтобы эти расследования (ГПУ и СБУ. – Ред.) были проведены максимально эффективно и были приняты законные решения, больше информации сейчас мы давать не будем. Но все ответы будут даны в ходе расследований этих дел».

Как сообщал ForUm, ранее в ГМС сообщили, что вчера, 29 ноября, при попытке передачи взятки первому заместителю председателя ГМС Дине Пимаховой был задержан якобы агент НАБУ.

В свою очередь в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГФС.

29 ноября Служба безопасности провела обыск в Национальном антикоррупционном бюро. 

При этом Пимахова уверяет, что не знала о том, что НАБУ проводит спецоперацию. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги