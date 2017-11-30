Никого из детективов Национального антикоррупционного бюро не задержат после инцидента с первым заместителем главы Государственной миграционной службы Диной Пимаховой. Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник после двухчасовой встречи с генеральным прокурором Юрием Луценко.

«В ходе разговора с генеральным прокурором было определено, что никто задержан не будет, под стражей работников Антикоррупционного бюро не будет», – заявил он на вопрос о задержанном агенте и 7-х работниках НАБУ, которые не выходили на связь.

«У них (ГПУ) есть расследование, которое было начато по заявлению первого заместителя главы Миграционной службы – и это расследование касается якобы провокации взятки со стороны сотрудников Антикоррупционного бюро», – сказал Сытник.



Он заявил, что антикоррупционные органы вели спецоперацию под прикрытием для разоблачения коррупционной схемы в Государственной миграционной службе, сообщает «Украинская правда».



«Один из фигурантов этого расследования сегодня давал пресс-конференцию и излагал свою версию событий», – сказал директор НАБУ, комментируя заявление Пимаховой.



«Я хочу сказать, что эта спецоперация длилась с весны. Очень многие преступные действия были задокументированы, но вчерашнее событие – расследование ГПУ и СБУ – нашу операцию фактически прекратило», – подчеркнул он.



Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сказал: «На данной стадии мы не хотим объявлять факты, которые имели место вчера, потому что идет следствие и есть тайна следствия. Много домыслов озвучено в СМИ сегодня и вчера».



Сытник подтвердил: «Чтобы эти расследования (ГПУ и СБУ. – Ред.) были проведены максимально эффективно и были приняты законные решения, больше информации сейчас мы давать не будем. Но все ответы будут даны в ходе расследований этих дел».

Как сообщал ForUm, ранее в ГМС сообщили, что вчера, 29 ноября, при попытке передачи взятки первому заместителю председателя ГМС Дине Пимаховой был задержан якобы агент НАБУ.

В свою очередь в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГФС.

29 ноября Служба безопасности провела обыск в Национальном антикоррупционном бюро.

При этом Пимахова уверяет, что не знала о том, что НАБУ проводит спецоперацию.