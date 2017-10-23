Виновница смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева осознает свою вину. Об этом изданию «Город Х» сообщил близкий знакомый семьи Зайцевых.

Собеседник рассказал, как жила студентка последние годы и что происходило на месте трагедии в первые минуты после ДТП.

По словам собеседника, летом 2007 года Елена с матерью попали в крупное ДТП на проспекте Ленина.

«Таня (мать Елены. - Ред.) была за рулем, они столкнулись с такси, и больше всех тогда пострадала 10-летняя Елена. Врачи буквально по частям ее собирали и лицо «лепили» заново. На лице до сих пор остались шрамы, которые она пытается скрывать с помощью косметики. Я не мог себе представить, что после пережитого в детстве она сможет нарушать скоростной режим. После того ДТП у нее начались страшные головные боли, и она уже 10 лет сидит на серьезных обезболивающих. Об этом сразу сказали доктору, который брал анализ крови. Алкоголя там не было однозначно. В суде говорили про опиаты - ничего не могу ответить. Если употребляла – никто из взрослых этого не знал. Возможно, какие-то компоненты были в обезболивающих таблетках, не знаю, это решать экспертам», - говорит мужчина.

По словам собеседника, он знаком с семьей Зайцевых около 20 лет. Говорит, глава семьи никогда не был связан с «органами», как и его трое сыновей. Все четверо – бизнесмены разного уровня.

«Я приехал на место трагедии одним из первых. Прохожие ставили перевернутый «Лексус» на колеса, доставали оттуда Елена и ее подругу. Я думаю, если бы она однозначно была виновата, ее порвали бы на месте.

Адвокат Дронова (водитель «Туарега». - Ред.) примчался очень быстро. Никто никого не трогал, ни к кому не подходил, не общался, все стояли сами по себе. Все, что говорят о людях с автоматами, о каких-то военных – это небылицы», - делится мужчина.

Говорит, когда водительницу «Лексуса» увезли на экспертизы, спустя несколько часов туда пришли активисты и потребовали пересдать кровь и мочу в их присутствии. Наблюдать за пересдачей допустили двух девочек-активисток.

«А потом Елену забрали в СИЗО. Не разрешили даже, чтобы мать ей прокладки передала, простите за интимные подробности. Татьяна с первого дня рвалась помочь пострадавшим, оплатить лечение. Но в больнице полицейские не подпускали их к родственникам пострадавших. Выглядит как откуп? На наказание это уже никак не повлияет, спасать нужно тех, кого еще можно. Конечно, Таня в шоке. С одной стороны - дочь, и ее можно понять, любая нормальная мать будет пытаться спасти своего ребенка. С другой стороны – погибшие люди и весь этот ужас. Что они планируют? Ничего не планируют, все прекрасно понимают, что Елена виновата. Она и сама твердит: моя машина убила людей. То, что она будет отвечать за содеянное – ясно как белый день. Не понятно другое: почему водитель «Туарега» совсем избежал ответственности? Зайцевы надеются на результаты дорожной экспертизы, возможно, она что-то прояснит», - подытожил собеседник.

Под конец разговора харьковчанин заметил: список дорожных нарушений «Лексуса», которые предъявили в суде, напрасно приписали Елене Зайцевой. Дескать, этой машиной, кроме девушки, пользуется и ее мать, и самый младший сын Зайцева.

Напомним, 18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева.

20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное.

Начальник управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех не исключает, что статус водителя, что проходит как свидетель по делу о резонансном ДТП в Харькове, может быть изменен.

В то е время в СБУ заявили, что водитель автомобиля «Фольксваген Туарег не является их сотрудником.