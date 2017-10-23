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Водитель автомобиля «Фольксваген Туарег», ставший участником смертельного ДТП в центре Харькова 18 октября, не является сотрудником Службы безопасности Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава пресс-службы управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«Информация, которая активно распространяется в украинских и российских СМИ об участии 18 октября с.г. в резонансном дорожно-транспортном происшествии в центре Харькова сотрудника Службы безопасности Украины, не соответствует действительности», – отметил он.

Абдула подчеркнул, что лицо, управлявшее автомобилем «Фольксваген Туарег», не имеет никакого отношения к СБУ.

Напомним, 18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали. 

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева

20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога. 

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное

Начальник управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех не исключает, что статус водителя, что проходит как свидетель по делу о резонансном ДТП в Харькове, может быть изменен.
ForUm

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