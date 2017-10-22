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Начальник управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех не исключает, что статус водителя, что проходит как свидетель по делу о резонансном ДТП в Харькове, может быть изменен.

На брифинге 21 октября Бех сообщил, что сейчас продолжаются экспертизы, в том числе техническая, по результатам которых можно будет сделать окончательные выводы о степени виновности каждого из участников аварии, сообщает УНИАН.

«Это касается также второго водителя в ДТП, который был за рулем Volkswagen, роль которого в возникновении чрезвычайного происшествия на дороге сейчас также изучается следствием. Я не исключаю, что после получения всех необходимых данных его статус в уголовном процессе будет изменен», – сказал Бех.

Он добавил, что расследование ДТП в Харькове будет проводиться «максимально прозрачно и объективно». Также начальник областной полиции пообещал проинформировать общественность о его результатах через 10 дней.

Напомним, 18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали. 

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева

20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога. 

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное
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