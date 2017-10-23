В селе Софиевская Борщаговка Киевской области на крыльцо частного дома упала конструкция от вертолета, который пролетал над зданием.
Сначала конструкция упала на крышу одного из домов, а затем срикошетила и отлетела на соседний двор, где перед этим играли дети.
По словам местных жителей, самолеты и вертолеты для них - не редкость. В нескольких километрах расположен аэродром «Чайка», также жители сетуют на «засекреченные склады» рядом. Охрана этих складов уверяет, что на территории вертолетов нет, сообщает ТСН.
Отмечается, что журналисты обратилась к экспертам за разъяснениями. На дом упало колесо для транспортировки вертолетов по земле. Вероятнее всего пилот, забыл его отцепить.
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