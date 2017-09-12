Лидер партии «Рух новых сил», экс-глава Одесской областной государственной администрации, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что его паспорт находится у Президента Украины Петра Порошенко.

Однако, Саакашвили ознакомился с протоколом об административном правонарушении и подписал этот документ и возражения к нему.

Сегодня, 12 сентября, в рамках расследования уголовных производств по фактам событий, имевших место 10 сентября на пункте пропуска «Шегини» на украинско-польской границе, полицией Львовской области в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны пять активных участников тех событий, которые, в частности, применяли физическое насилие к служащим Госпогранслужбы.

Почти все боевые воинские части Воздушных сил Вооруженных сил Украины были приведены в боевую готовность с целью проверки готовности к выполнению задач по назначению.

Венгрия обратилась с жалобой к генеральному секретарю ОБСЕ, уполномоченному по делам нацменьшинств и действующему председателю ОБСЕ, а также к верховному комиссару ООН по правам человека и комиссару ЕС по вопросам расширения и европейской политики добрососедства в связи с принятым Верховной Радой Украины законом об образовании.

Министерство образования и науки Украины исключило русский язык из перечня учебных предметов, по которым в следующем году будет проводится внешнее независимое оценивание.

В Европейском парламенте предложили отменить плату за роуминг в мобильной связи между Европейским Союзом и Украиной, Молдовой и Грузией, создать трастовый фонд для инвестиций в Украину и, возможно, ввести новые санкции в отношении России.

Все 15 государств-членов Совета Безопасности ООН, включая Россию и Китай, одобрили вечером в понедельник, 11 сентября, новый проект резолюции о введении дополнительных санкций в отношении КНДР.

За период с 14 апреля 2014 по 15 августа 2017 года управлением ООН по правам человека задокументировано 34 766 пострадавших в результате конфликта на Донбассе, включая украинских военнослужащих, гражданских лиц и членов вооруженных групп.

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого.