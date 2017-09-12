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Лишенный украинского гражданства экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили ознакомился с протоколом об административном правонарушении и подписал этот документ и возражения к нему.

У входа в отель «Леополис» во Львове пограничники предоставили Саакашвили протокол, который он прочитал, подписал возражения к протоколу и отдал документы сотрудникам Госпогранслужбы, сообщает УНИАН.

В свою очередь представитель ГПСУ информировал Саакашвили, что вопрос о незаконном пересечении границы Мостиский райсуд Львовской области будет рассматривать 18 сентября в 15:00.

Напомним, 10 сентября экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

По данному факту полиция внесла в ЕРДР сведения по признакам преступления по ст.332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Позже уголовное производство начали расследовать еще по одной статье – части 2 статьи 342 (сопротивление сотруднику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему при исполнении этими лицами возложенных на них обязанностей по охране общественного порядка).

Вместе с Саакашвили границу незаконно пересекли 5 народных депутатов и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал привлечь к уголовной ответственности организаторов незаконного пересечения границы. 

Президент Петр Порошенко назвал прорыв преступлением и отметил, что инцидент должен быть оценен исключительно правовым путем.

 
ForUm

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