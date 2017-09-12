Министерство образования и науки Украины исключило русский язык из перечня учебных предметов, по которым в следующем году будет проводится внешнее независимое оценивание.

Об этом говорится в Приказе № 1103 Некоторые вопросы проведения в 2018 году внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, сообщает УНИАН.

В документе говорится, что в 2018 году в перечень предметов ВНО вошли 11 предметов: украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык. В 2017 году предметов было 12 (включая на русском языке).

ВНО будет проводиться с 22 мая до 14 июля 2018 года.