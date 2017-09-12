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Лидер партии «Рух новых сил», экс-глава Одесской областной государственной администрации, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что его паспорт находится у Президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В ходе зачитывания административного протокола о незаконном пересечении границы во Львове во вторник на вопрос представителя Государственной пограничной службы Украины к Саакашвили, может ли он предоставить документы, удостоверяющие личность, политик ответил: «Документы и удостоверения – они у вашего президента, у нашего президента Украины в кабинете».

«Я официально заявляю, что паспорт, который украли у меня, согласно информации, которую я получил от очень и очень информированных источников, сейчас находится в кабинете у президента Украины Порошенко Петра Алексеевича. Ему принесли паспорт утром, когда он пришел на работу после нашего возвращения в Украину. Это информация, которая у меня сейчас есть», - добавил Саакашвили.

Как известно, в настоящее время Саакашвили вручают данный протокол, происходит это возле гостиницы во Львове, где он проживает после прибытия в страну.

Ранее Саакашвили заявил, что паспорт у него забрали украинские полицейские 10 сентября во время пересечения им границы.

10 сентября экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

По данному факту полиция внесла в ЕРДР сведения по признакам преступления по ст.332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Вместе с Саакашвили границу незаконно пересекли 5 народных депутатов и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал привлечь к уголовной ответственности организаторов незаконного пересечения границы. 

Президент Петр Порошенко назвал прорыв преступлением и отметил, что инцидент должен быть оценен исключительно правовым путем.
ForUm

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