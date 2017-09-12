Венгрия обратилась с жалобой к генеральному секретарю ОБСЕ, уполномоченному по делам нацменьшинств и действующему председателю ОБСЕ, а также к верховному комиссару ООН по правам человека и комиссару ЕС по вопросам расширения и европейской политики добрососедства в связи с принятым Верховной Радой Украины законом об образовании.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как заявил министр МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште, его страна также просит принять неотложные меры, чтобы этот закон не вступил в действие.

В минувшее воскресенье стало известно, что министр вызвал в этом деле на понедельник посла Украины Любовь Непоп. При отсутствии посла в Будапеште временного поверенного в делах Украины в Венгрии принял статс-секретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр.

Впрочем, объяснение украинского дипломата, как и предыдущие заявления министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что венгры, живущие в Украине, как и представители других нацменьшинств, должны владеть украинским государственным языком, не удовлетворили венгерскую сторону.

«Эти объяснения я считаю циничными и неправедными, которые не подтверждают правомерность ситуации», - заявил после этого Сийярто.

Хотя венгерская дипломатия, согласно заявлениям ее руководителя, в дальнейшем не будет поддерживать важные для Украины решения и инициативы на международном уровне, однако Венгрия ясно осознает, что происходит на украинской территории. Для сохранения территориальной целостности Украины и учитывая необходимость продолжения экономических санкций против России Киев может рассчитывать на голосование Венгрии за продолжение санкций, добавил при этом Сийярто.

Венгры является самым многочисленным национальным меньшинством на Закарпатье.

Как сообщал ForUm, ранее МИД Венгрии раскритиковало принятый украинским парламентом закон об образовании, отмечая, что он нарушает права венгерского меньшинства.

Румыния также заявила о своей озабоченности в связи с возможным нарушением прав национальных меньшинств.

Президент Молдовы Игорь Додон призвал Украину пересмотреть свою новую политику в отношении национальных меньшинств.

5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.