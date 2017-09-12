также в разделеМир
Ураган «Ирма» ослаб до первой категории 102
Хиллари Клинтон больше не собирается в президенты 35
Трамп объявил во Флориде режим стихийного бедствия из-за урагана «Ирма» 59
В Техасе в результате стрельбы погибли 8 человек 38
Латвийцев призвали отказаться от страйкбола из-за учений «Запад-2017» 110
Меркель снова атаковали помидорами 80
Жертвами землетрясения в Мексике стали 26 человек 107
В РФ заявили об уничтожении «министра войны» ИГ 208
Ураган «Ирма» унес жизни уже 14 человек 64
КС Испании заблокировал каталонские законы о референдуме 120
Путин: Тиллерсон попал в плохую компанию 165
Сын Трампа признался, что встречался с россиянами ради компромата на Клинтон 89
Принц Джордж пошел в школу 70
ООН: От «Ирмы» могут пострадать 37 миллионов человек 63
ДНК-тест: Испанка, добившаяся эксгумации Дали, не является его дочерью 83
Россия покупала политическую рекламу в Facebook во время выборов в США 47
Суд: Переворот в Черногории организовывали двое россиян 52
Разрушительный ураган «Ирма» приблизился к Пуэрто-Рико 127

Все 15 государств-членов Совета Безопасности ООН, включая Россию и Китай, одобрили вечером в понедельник, 11 сентября, новый проект резолюции о введении дополнительных санкций в отношении КНДР, сообщает DW.

Документ предполагает полный запрет на ввоз из Северной Кореи текстильной продукции, а также ограничивает продажу Пхеньяну нефтепродуктов двумя миллионами баррелей в год.

Кроме того, вводится лимит на поставки КНДР сырой нефти – ее объемы не должны превышать показатели за минувшие 12 месяцев. Основным поставщиком жидких углеводородов в Северную Корею является Китай.

Совбез также ввел запрет на продажу Пхеньяну конденсатов и газоконденсатных жидкостей.

Перед голосованием проект резолюции был изменен – первоначальный вариант предполагал введение полного эмбарго на поставки нефти и заморозку иностранных активов лидера КНДР Ким Чен Ына. В связи с ожидавшимися попытками Москвы и Пекина заблокировать документ в таком виде в него были внесены корректировки.

Пхеньян пригрозил США ответом на ужесточение санкций

Ранее в тот же день Северная Корея предупредила, что США «заплатят» в том случае, если Совет Безопасности ООН одобрит подготовленную Вашингтоном резолюцию о расширении санкций против Пхеньяна. Соединенные Штаты ожидают «величайшие боль и страдания в их истории» в случае принятия новых ограничительных мер, отмечалось в сообщении внешнеполитического ведомства КНДР.

В начале сентября Северная Корея заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который может быть использован для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

54
Теги