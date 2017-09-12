Почти все боевые воинские части Воздушных сил Вооруженных сил Украины приведены в боевую готовность с целью проверки готовности к выполнению задач по назначению, сообщает пресс-служба Минобороны.

Во время выполнения этих мероприятий осуществляется призыв на военные сборы резервистов оперативного резерва первой и второй очередей для доукомплектования этих воинских частей до полных штатов.

Особое внимание в ходе сборов уделяется способности воинских частей организовано принять личный состав запаса и организации всестороннего обеспечения. Также с резервистами будет проведен ряд занятий по индивидуальной подготовке.