Розничные цены на автогаз могут снизиться после пикового периода их роста во второй половине августа и последующего снижения оптовой стоимости этого вида топлива до 12,2 грн за литр.

Об этом говорится в опубликованном на сайте Украинской ассоциации сжиженного газа письме Департамента нефтегазового комплекса Министерства энергетики и угольной промышленности в адрес Секретариата Кабинета Министров, Министерства экономического развития и торговли, и ряда профильных ассоциаций.

«Учитывая динамику значительного (почти на 25%) снижения оптовых цен на сжиженный газ, есть объективные основания для пропорционального снижения розничных цен на этот вид топлива в кратчайшие сроки… Розничная цена должна снизится приблизительно на такую же величину (как и оптовая. – Ред.): 16,5-4,3=12,2 грн за литр», - говорится в тексте документа, сообщает УНИАН.

Также отмечается, что 6 и 8 сентября состоялись аукционы по продаже автогаза производства двух крупнейших украинских производителей – компаний «Укргазвыдобування» и «Укрнафта», в результате которых оптовые цены снизились до 10,9-11,3 грн за литр (на товар «Укрнафты») и до 12,2-12,7 грн за литр (на газ от «Укргазвыдобування»).

По данным консалтинговой компании UPECO, специализирующейся на рынках энергоносителей, розничные цены на автогаз продолжают снижаться с начала сентября и по состоянию на 12 сентября средняя стоимость этого вида топлива по Украине составила 15,20 грн за литр.

Напомним, в августе цена автогаза в крупных сетях выросла в среднем до 16–16,5 грн/л.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил профильным министерствам, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе, правоохранительным органам разобраться с ситуацией на рынке сжиженного газа, определить причины бесконтрольного повышения цены на автомобильный газ и принять меры по снижению стоимости топлива и поддержки конкуренции на рынке.

Антимонопольный комитет Украины начал проверку ситуации на рынке сжиженного газа.

Президент Петр Порошенко заявил, что во второй половине сентября цены на сжиженный газ должны быть снижены.