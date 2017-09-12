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Розничные цены на автогаз могут снизиться после пикового периода их роста во второй половине августа и последующего снижения оптовой стоимости этого вида топлива до 12,2 грн за литр. 

Об этом говорится в опубликованном на сайте Украинской ассоциации сжиженного газа письме Департамента нефтегазового комплекса Министерства энергетики и угольной промышленности в адрес Секретариата Кабинета Министров, Министерства экономического развития и торговли, и ряда профильных ассоциаций.

«Учитывая динамику значительного (почти на 25%) снижения оптовых цен на сжиженный газ, есть объективные основания для пропорционального снижения розничных цен на этот вид топлива в кратчайшие сроки… Розничная цена должна снизится приблизительно на такую же величину (как и оптовая. – Ред.): 16,5-4,3=12,2 грн за литр», - говорится в тексте документа, сообщает УНИАН.

Также отмечается, что 6 и 8 сентября состоялись аукционы по продаже автогаза производства двух крупнейших украинских производителей – компаний «Укргазвыдобування» и «Укрнафта», в результате которых оптовые цены снизились до 10,9-11,3 грн за литр (на товар «Укрнафты») и до 12,2-12,7 грн за литр (на газ от «Укргазвыдобування»).

По данным консалтинговой компании UPECO, специализирующейся на рынках энергоносителей, розничные цены на автогаз продолжают снижаться с начала сентября и по состоянию на 12 сентября средняя стоимость этого вида топлива по Украине составила 15,20 грн за литр.

Напомним, в августе цена автогаза в крупных сетях выросла в среднем до 16–16,5 грн/л. 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил профильным министерствам, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе, правоохранительным органам разобраться с ситуацией на рынке сжиженного газа, определить причины бесконтрольного повышения цены на автомобильный газ и принять меры по снижению стоимости топлива и поддержки конкуренции на рынке.

Антимонопольный комитет Украины начал проверку ситуации на рынке сжиженного газа.

Президент Петр Порошенко заявил, что во второй половине сентября цены на сжиженный газ должны быть снижены.
ForUm

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