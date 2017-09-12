также в разделеОбщество
Из-за Саакашвили могут изменить правила таможенного контроля в поездах 9
В ЕС предостерегли от назначения в ВСП судей с запятнанной репутацией 7
Госпогранслужба: На «Западе-2017» недостаточно войск для вторжения в Украину 15
МВД пока не собирается задерживать Саакашвили 17
Русский язык исключили из перечня предметов ВНО 30
На Харьковщине прекратили деятельность агентурной сети разведки РФ 26
В ООН заявили о пытках украинскими военными подозреваемых в связях с боевиками 18
Адвокат обжаловал приговор Чийгозу 15
До конца года «Укрзализныця» запустит два новых поезда в Европу 21
В Украину идут дожди и похолодание 47
МВД впервые опубликовало все тесты по ПДД 37
Порошенко просит поддержать украинскую команду в «Играх непокоренных» 23
Из Библиотеки украинской литературы в Москве вывезли книги 17
По факту прорыва границы в «Шегинях» задержаны 5 человек 66
С начала года Украину посетили 6,3 миллиона туристов 22
Сенцова этапировали в Челябинск 23
СБУ отреагировала на прорыв Саакашвили 85
ГПУ разоблачила преступный бизнес чиновника времен Януковича 78

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого. Соответствующая информация размещена на сайте Министерства внутренних дел. 

Отмечается, что его обвиняют по статье 364 ч. 2 (злоупотребление властью или служебным положением). Суд разрешил задержать разыскиваемого с целью привода. 

По данным МВД, Черновецкий исчез 24 июля 2017 года. 

Напомним, суд разрешил задержать экс-мэра Киева Леонида Черновецкого.

14 июля Генеральная прокуратура сообщила о подозренииЧерновецкому  в злоупотреблении властью или служебным положением. 

В прокуратуру Грузии не поступало требование о передаче экс-мэра Киева Леонида Черновецкого украинской стороне. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги