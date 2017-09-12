Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого. Соответствующая информация размещена на сайте Министерства внутренних дел.
Отмечается, что его обвиняют по статье 364 ч. 2 (злоупотребление властью или служебным положением). Суд разрешил задержать разыскиваемого с целью привода.
По данным МВД, Черновецкий исчез 24 июля 2017 года.
Напомним, суд разрешил задержать экс-мэра Киева Леонида Черновецкого.
14 июля Генеральная прокуратура сообщила о подозренииЧерновецкому в злоупотреблении властью или служебным положением.
В прокуратуру Грузии не поступало требование о передаче экс-мэра Киева Леонида Черновецкого украинской стороне.
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