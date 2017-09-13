Россия предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения.

Это следует из подготовленного РФ проекта резолюции Совета Безопасности ООН, сообщает ТАСС.

В соответствии с документом, предложенная миссия ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на востоке Украины будет учреждена «после полного разведения сил и средств сторон от фактически существующей линии соприкосновения на период шесть месяцев», а ее глава «будет докладывать непосредственно генеральному секретарю» ООН Антониу Гутерришу. Согласно проекту резолюции, миссия «будет представлять собой вооруженную стрелковым оружием миссию, уполномоченную исключительно обеспечивать безопасность групп наблюдателей СММ ОБСЕ», которые осуществляют «круглосуточный мониторинг в зонах разведения сил и средств сторон».

В случае принятия документа генсеку ООН будет поручено «незамедлительно начать подготовительную работу и как можно скорее представить Совету Безопасности на рассмотрение и утверждение подробные рекомендации в отношении численности и национального состава» будущей миссии, а также ее полномочий. Эти рекомендации, подчеркивается в тексте, должны быть согласованы «с правительством Украины и с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

В проекте резолюции говорится о «полном уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины», а также подчеркивается, что урегулировать конфликт в Донбассе «можно только путем полного выполнения» комплекса мер по выполнению минских соглашений, принятого 12 февраля 2015 года и одобренного резолюцией Совбеза 2202. В этой связи Россия предложила членам СБ призвать к «полному, всестороннему и последовательному выполнению» минских соглашений, а также согласованию в рамках трехсторонней контактной группы «практических шагов по выполнению договоренностей о разведении сил и средств» от линии соприкосновения.

Как сообщал ForUm, 5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для гарантирования безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Россия уже направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе.

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.

Президент Петр Порошенко исключил согласование размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

11 сентября президент РФ Владимир Путин в разговоре с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель высказал готовность дополнить проект резолюции Совета безопасности о размещении миротворцев во всех местах поездок наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.