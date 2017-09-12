В Европейском парламенте предложили отменить плату за роуминг в мобильной связи между Европейским Союзом и Украиной, Молдовой и Грузией, создать трастовый фонд для инвестиций в Украину и, возможно, ввести новые санкции в отношении России.

Как сообщает Радио Свобода, эти предлагаемые меры накануне ноябрьского саммита программы ЕС «Восточное партнерство» содержатся в проекте доклада с рекомендациями Европарламента другим европейским институтам по этой программе.

Европарламент предлагает для этих трех стран-участниц программы подать привлекательную модель «Восточного партнерства-плюс», которая предусматривала бы, кроме упомянутого, также введение для этих стран односторонних тарифных преференций или создание широкополосных каналов связи с ними высокой мощности.

Такая модель «плюс» может быть предложена и трем другим участницам «Восточного партнерства», Армении, Беларуси и Азербайджану, «когда они будут готовы для таких расширенных возможностей», говорится в документе.

Проект, который должны для начала рассмотреть на заседании комитета по иностранным делам Европарламента в четверг, 14 сентября, предлагает, чтобы Европейская комиссия вместе с Европейским инвестиционным банком разработала план создания «нового Европейского инвестиционного плана для Украины и других стран-участниц «Восточного партнерства», которые достигли наибольшего прогресса в реформах».

Новый трастовый фонд для Украины, как говорится в документе, должен сосредоточиться на частных и государственных инвестициях, в частности в социальную и экономическую инфраструктуру, а также на тех, которые имеют целью усилить способность Украины осваивать инвестиции.

В документе также, среди прочего, отмечена поддержка восстановлению полного суверенитета Украины в Крыму, Грузии в Абхазии и Южной Осетии и Молдовы в Приднестровье.

Кроме того, проект предлагает четко поддержать европейские стремления стран-партнеров, вспомнив о действующем в ЕС положение о том, что «любая европейская страна может обратиться с просьбой о получении членства в Европейском Союзе, если она соответствует «копенгагенским критериям» и демократическим принципам и придерживается основных свобод и прав человека и меньшинств, а также верховенства права».

Этот проект до его рассмотрения полным составом Европарламента в ноябре еще может претерпеть изменения.

Сейчас в странах Евросоюза работают над текстом так называемой «Брюссельской декларации», которая должна быть одобрена участниками саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе в ноябре. Главные споры идут вокруг того, должно ли в декларации быть предложение о «признании европейских стремлений» Украины, Молдовы и Грузии. Такое предложение уже было в «Рижской декларации» предыдущего саммита «Восточного партнерства» 2015 года, но сейчас, по сообщениям дипломатов ЕС, против этой фразы выступают Германия и Нидерланды.

Напомним, 11 июня Президент Петр Порошенко заявил, что Украина начала переговоры об отмене платы за роуминг для украинцев на территории ЕС.

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), Александр Животовский заявил, что плата за роуминг для украинцев в Европейском Союзе с учетом необходимости выполнения всех необходимых процедур может быть отменена через три года.