Сегодня, 12 сентября, в рамках расследования уголовных производств по фактам событий, имевших место 10 сентября на пункте пропуска «Шегини» на украинско-польской границе, полицией Львовской области в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны пять активных участников тех событий, которые, в частности, применяли физическое насилие к служащим Госпогранслужбы, сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участника тех событий. Более 100 человек допрошены как свидетели этого инцидента. Нескольким народным депутатам в надлежащем порядке направлены уведомления о вызовах для проведения следственных действий.

По данным ведомства, в общем следователями дана квалификация событий на пункте пропуска «Шегини» по признакам уголовных преступлений, предусмотренных четырьмя статьями Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц), ч. 4 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 293 (Групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, Государственной пограничной службой составлено 15 административных протоколов по ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Среди лиц, в отношении которых составлены административные материалы, в частности - четыре представителя СМИ и 10 иностранных граждан.

Напомним, 10 сентября экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

По данному факту полиция внесла в ЕРДР сведения по признакам преступления по ст.332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Позже уголовное производство начали расследовать еще по одной статье – части 2 статьи 342 (сопротивление сотруднику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему при исполнении этими лицами возложенных на них обязанностей по охране общественного порядка).

Вместе с Саакашвили границу незаконно пересекли 5 народных депутатов и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал привлечь к уголовной ответственности организаторов незаконного пересечения границы.

Президент Петр Порошенко назвал прорыв преступлением и отметил, что инцидент должен быть оценен исключительно правовым путем.

Четырнадцать человек из группы лиц, незаконно перешедших через государственную границу в пункте пропуска «Шегини» 10 сентября, прибыли на данный пункт для оформления документов, административные протоколы на них переданы в суд.