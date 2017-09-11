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Президент Петр Порошенко заявил, что инцидент на пограничном пункте «Шегини», где лишенный гражданства Украины Михаил Саакашвили силовым способом пересек государственную границу, должен быть оценен исключительно правовым путем.  Вместе с Саакашвили границу незаконно пересекли 5 народных депутатов и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обещает привлечь к уголовной ответственности организаторов незаконного пересечения границы. Аваков предложил Саакашвили оформить свой въезд в Украину.

Президент РФ Владимир Путин высказал готовность дополнить проект резолюции Совета безопасности о размещении миротворцев во всех местах поездок наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. 

22-летняя украинка Элина Свитолина по итогам выступления на теннисном US Open впервые в своей карьере и впервые в истории украинского тенниса поднялась  на третье место рейтинга WTA.

Российский суд в Крыму признал одного из лидеров Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза виновным и приговорил к 8 годам заключения в колонии строгого режима

Следственный комитет РФ возбудил новые уголовные дела в отношении министра обороны Украины Степана Полторака и начальника Генерального штаба Виктора Муженко.

Президент Молдовы Игорь Додон выразил обеспокоенность принятым Верховной Радой законом об образовании и призвал Украину пересмотреть свою новую политику в отношении национальных меньшинств.  

Венгрия прекращает международную поддержку Украины из-за закона об образовании.
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