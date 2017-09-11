Экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили должен официально оформить свой въезд в Украину в пункте пропуска «Шегини» или в отделении Миграционной службы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.

«Видит Бог, вчера я старался сделать все, чтобы вывести пограничников и полицейских из политического процесса. Да, я запретил и тем и другим применять оружие и силовые воздействия на участников массовых акций у границы. Мы разделяли потоки, продумывали логистику и думали о безопасности собравшихся людей - прежде всего. Мы работали весь день на локализацию и предотвращение провокаций на столкновение сторонников и противников Саакашвили. Мы блокировали и задержали несколько десятков человек «спортивного телосложения», приехавших на границу устроить «махач», – отметил он.

По словам Авакова, вчера вечером было принято решение не перебрасывать отряд полицейских тактиков из «Краковца» в «Шегени», так как вероятность вспышки конфликта в «Краковце» между противоборствующими людьми была высока. «Все время, пока сааакашвили-сотоварищи ерзали у границы меж идиотской историей с поездами и разными маршрутами «прорыва» – я переживал только за одно – за силовую провокацию. И мне не важен был фактор статуса апатрида - с этим пусть разбирается суд. Мне важно было не допустить силового столкновения и пролитой крови», – подчеркнул он.

«Провокация все же состоялась. Крови не было – хорошо... Но цена всему этому оказалась слишком высока. Унизительная «картинка» прорыва границы со стороны Украины массовкой «активистов»… мурло со спины схватившее за шею молодого солдата пограничника стоящего на рубеже границы Украины – это мрак. И дело не в личностях и не в сути конфликта… это самоубийственное разрушение институциональности. Это развал фундаментов, на которых мы строим страну – вне зависимости от тех или других политических групп у власти. И если эти фундаменты будут разрушены, по любому поводу – мы не государство, а толпа людей, бездарно живущих на территории. И вопрос только времени, когда этим воспользуется великорусский шовинист или европейский националист», – отметил министр.

По его словам, атака на базовые институции государства ради сиюминутных политических интересов – преступна и безответственна. «Господа политики, не смейте этого допускать, планируя свою политическую игру и карьеру! Не разменивайте Украину в угоду личным политическим целям! И вы и я – лишь маленький эпизод в истории великой страны. Чтобы ни было – и находясь во власти, и находясь в оппозиции – рискуйте и жертвуйте своей личной позицией – но никогда не смейте идти в азартный ва-банк, рискуя интересами Украины», – подчеркнул Аваков.

Он напомнил, что по факту организации прорыва границы начато расследование и формальная процедура сбора фактов и доказательств. «Это «тяжелая» статья. Уверен, прокуратура нас поддержит. Как и суды. Каждый персонаж, из тех, кто принимал участие в прорыве границе и нападении на пограничников и полицейских будет «офизичен» установлен и подвергнется наказанию со стороны закона», – сообщил он.

«Саакашвили и всем незаконно перешедшим границу нужно незамедлительно выбрать из двух вариантов: прибыть в пункт пропуска «Шегини» и пройти процедуру оформления и/или прибыть в подразделение Миграционной службы. Всем участникам «прорыва», в том числе народным депутатам надлежит явиться в полицию для дачи показаний. Вне зависимости от поведения вышеназванных персонажей - погранслужба, полиция и Миграционная служба проводит необходимые законные процессуальные действия», – подытожил Аваков.

Напомним, 10 сентября экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

По данному факту полиция внесла в ЕРДР сведения по признакам преступления по ст.332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обещает привлечь к уголовной ответственности организаторов незаконного пересечения границы.