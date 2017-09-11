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Министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто вызвал в министерство на понедельник, 11 сентября, посла Украины в Венгрии Любовь Непоп из-за недавно принятого закона об образовании.

Как заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер, министр Сийярто намерен лично сообщить, что считает новый украинский закон «стыдом и позором», сообщает Радио Свобода.

По его словам, Сийярто распорядился, чтобы венгерские дипломаты не поддерживали ни одной украинской инициативы в международных организациях, а также, что Венгрия отныне не будет поддерживать важные для Украины решения.

На всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского Союза Будапешт будет ставить вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании, добавил Менцер.

Он так же отметил, что по личному указанию Пейтера Сийярто венгерская дипломатия будет препятствовать Украине в реализации важных для нее дел на международной арене.

Менцер объяснил, что причинами этого решения Сийярто, с одной стороны, стали такие изменения в украинском законе об образовании, которые делают невозможным получение нацменьшинствами Украины, включая 150-тысячное венгерское нацменьшинство, образования на родном языке. С другой стороны, когда Сийярто поднял в четверг этот вопрос перед министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным на встрече в рамках программы ЕС «Восточное партнерство», ответ украинского коллеги был неприемлемым для венгерской стороны, подчеркнул Менцер.

Как сообщал ForUm, ранее МИД Венгрии раскритиковало принятый украинским парламентом закон об образовании, отмечая, что он нарушает права венгерского меньшинства.

Румыния также заявила о своей озабоченности в связи с возможным нарушением прав национальных меньшинств.

5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.
ForUm

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