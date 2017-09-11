Экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили утверждает, что украинские пограничники не захотели взять его паспорт для проверки, принять его заявление в Государственную миграционную службу, а затем полицейские украли его паспорт, который он оставил в автобусе. Об этом Саакашвили заявил на брифинге во Львове.

«Я перешел польскую границу с легальным украинским паспортом, поляки его проштамповали. Пришел к украинцам, отдал паспорт, чтобы они или отказались, или приняли. Они сказали: «Мы ваш паспорт не возьмем». Тогда я говорю: «Возьмите заявление о защите». Тоже не приняли», - отметил Саакашвили, сообщает УНИАН.

Вместе с тем он добавил, что легально находится в Украине. «Когда люди меня внесли на руках в Украину - я оставил паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала автобус и украла мой паспорт. Где он - не знаю. Сегодня утром мой адвокат принес в миграционную службу Украины мое заявление о защите от Украинского государства. То есть, я сейчас нахожусь легально в Украине», - заявил Саакашвили.

Напомним, 10 сентября экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

По данному факту полиция внесла в ЕРДР сведения по признакам преступления по ст.332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Вместе с Саакашвили границу незаконно пересекли 5 народных депутатов и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал привлечь к уголовной ответственности организаторов незаконного пересечения границы.

Президент Петр Порошенко назвал прорыв преступлением и отметил, что инцидент должен быть оценен исключительно правовым путем.