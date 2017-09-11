Вместе с экс-главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили границу незаконно пересекли 5 народных депутатов и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко.

«Список народных депутатов – «титушек», которые незаконно пересекли границу Украины вместе с провокатором Саакашвили: 1. Юлия Тимошенко, 2. Сергей Власенко, 3. Юрий Деревянко, 4. Павел Костенко, 5. Дмитрий Добродомов», – написал он.

Геращенко подчеркнул, что депутатская неприкосновенность не распространяется на чисто уголовное преступление - незаконную переправку лиц через государственную границу Украины.

«Также незаконно пересек границу бывший дважды глава СБУ Валентин Наливайченко. Остальные лица, незаконно пересекшие границу Украины, устанавливаются следствием и будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», – подчеркнул он.

Напомним, 10 сентября экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

По данному факту полиция внесла в ЕРДР сведения по признакам преступления по ст.332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обещает привлечь к уголовной ответственности организаторов незаконного пересечения границы.