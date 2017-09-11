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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обещает привлечь к уголовной ответственности организаторов незаконного пересечения границы экс-главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили в пункте пропуска «Шегини». 

«Борясь за власть, сторонники Саакашвили уничтожают государство. Кто не согласен - попробуйте прорвать грузинский или британский границу», – написал он на своей странице в Facebook.

По словам генпрокурора, единственный путь решения споров о законности действий властей в отношении гражданина - суд. «Именно так Иванишвили вернул себе паспорт, который ему в свое время отменил Саакашвили», – подчеркнул Луценко.

«Силовой сценарий решения вопроса - прецедент для сторонников Захарченко, Януковича, Клименко, любой, кто соберет пару тысяч активистов», – отметил он.

«Закон требует привлечь к уголовной ответственности тех, кто организовывал незаконное пересечение границы, руководил такими действиями, или способствовал им советами или действиями. Это будет сделано», – подчеркнул Луценко.

По словам генпрокурора, от того, поддержит ли это Верховная Рада и общество, зависит перспектива Украинского государства. «Сила права - фундамент для ее стабильности. Право силы - критическая угроза существованию», – подытожил он.

Напомним, 10 сентября экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.
ForUm

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