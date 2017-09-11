Российский суд в Крыму признал одного из лидеров Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза виновным и приговорил к 8 годам заключения в колонии строгого режима.

Об этом в Twitter сообщил адвокат Николай Полозов.

«Сегодня российский суд в Крыму признал Ахтема Чийгоза гражданином Украины и выписал ему 8 лет колонии строгого режима», – написал он.

Как ранее сообщал ForUm, Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

Дело Чийгоза российский суд рассматривал в рамках дела 26 февраля после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

7 августа прокурор Анастасия Супряга запросила для Ахтема Чийгоза наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.