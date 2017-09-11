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22-летняя украинка Элина Свитолина по итогам выступления на теннисном US Open впервые в своей карьере и впервые в истории украинского тенниса поднялась на третье место рейтинга WTA. Об этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

Ранее лучшим достижением среди украинских теннисистов была 4-я позиция Андрея Медведева в 1994 году, сообщает УНИАН.

В этом сезоне Свитолина выиграла пять турниров (Тайвань, Дубай, Стамбул, Рим, Торонто), три из которых относятся к престижной категории Premier 5 (Дубай, Рим, Торонто). 

На турнирах Большого Шлема Элина впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона и US Open, а также пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос.

Отметим, что на старте сезона Свитолина занимала в рейтинге WTA 14-е место.

На вершине рейтинга также произошло изменение. Испанка Гарбинье Мугуруса впервые в своей карьере возглавила рейтинг топ-теннисисток. На второй строчке румынка Симона Халеп. Поднялась на 35 мест и обновила свой личный рекорд еще одна украинка Катерина Козлова, вчера выигравшая турнир в Китае. Теперь она находится на 83-й строчке в рейтинге. Леся Цуренко, наоборот, ухудшила свои показатели, опустившись на 9 позиций вниз - на 39-е место.
ForUm

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