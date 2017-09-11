Президент Петр Порошенко отмечает, что инцидент на пограничном пункте «Шегини», где лишенный гражданства Украины Михаил Саакашвили силовым способом пересек государственную границу, должен быть оценен исключительно правовым путем. Об этом Президент сказал на просьбу журналистов высказать позицию по этому инциденту, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«По моему мнению, этот инцидент не требует никаких политических комментариев. Мы должны комментировать и будем комментировать (эту ситуацию. - Ред.) исключительно в правовом поле», - подчеркнул Президент.

Глава государства напомнил, что 26 июля издал указ, которым прекратил его гражданство на основании представления Государственной миграционной службы, в котором четко были изложены проверенные факты фальсификации и предоставления недостоверной информации при получении им гражданства.

«Президент не может принять никакого другого решения, потому что это было бы преступное бездействие, если мы пропускаем эти факты без реагирования», - подчеркнул он.

По словам Президента, в любом правовом государстве лицо имеет право обжаловать любой нормативный акт в административном суде, в данном случае это Высший административный суд Украины. «Я, как Президент, выполню любое решение суда. Не нравится решение украинских судов, есть Европейский суд по правам человека. Это - правовая плоскость», - заявил Порошенко.

Он отметил, что с момента подписания указа о прекращении гражданства Саакашвили никто в суд не обращался. «Вместо этого совершено преступление. Потому что есть конституционный принцип неприкосновенности государственной границы. Это вопрос национальной безопасности государства», - отметил Президент.

«Мне все равно, кто нарушает государственную границу - или боевики на востоке, или политиканы на западе. Должна быть абсолютно четкая правовая и юридическая ответственность», - заявил Порошенко.

«Я считаю, что наши пограничники, которые наилучшим образом зарекомендовали себя во время антитеррористической операции, поступили правильно, не применив оружие, на применение которого они имели полное право. Не дали спровоцировать пожар, конфликт внутри страны, чего собственно говоря, эти политиканы добивались», - также отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что сейчас этим делом должны заниматься правоохранительные органы и они начали действовать. «Оставим политику - политикам, а преступления - правоохранителям, прокуратуре и суду. Это нормы и формат, в которых должен действовать правовое государство», - отметил он.

Напомним, 10 сентября экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

По данному факту полиция внесла в ЕРДР сведения по признакам преступления по ст.332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Вместе с Саакашвили границу незаконно пересекли 5 народных депутатов и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обещает привлечь к уголовной ответственности организаторов незаконного пересечения границы.