Экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Сторонники Саакашвили прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины, сообщает УНИАН.

В Госпогранслужбе заявили, что Саакашвили незаконно пересек польско-украинскую границу. По словам представителя ГПСУ Олега Слободяна, «толпа, среди которого были подготовленные для этого люди, прорвала пункт пропуска «Шегини» с тыльной стороны, фактически, можно сказать, вторглась на территорию Польши, забрав Саакашвили, затеяла драку с пограничниками и протянула Саакашвили на территорию Украины».

В то же время в пресс-службе МВД заявили, что во время инцидента с прорывом границы Саакашвили 11 бойцов Национальной полиции и 5 Госпогранслужбы получили телесные повреждения.

Отмечается, что 10 сентября около 20:00 группа агрессивно настроенных лиц со стороны въездного шлагбаума в пункте пропуска «Шегини» устроила драку с представителями Нацполиции и Госпогранслужбы, ворвалась на пункт пропуска, нарушила государственную границу Украины и способствовала незаконному нарушению государственной границы группой лиц, среди которых были Михаил Саакашвили и народные депутаты Украины.

Все обстоятельства незаконного массово нарушения границы установит следственная группа военной прокуратуры совместно с Нацгвардией.

Полиция внесла в ЕРДР сведения по данному факту по признакам преступления по ст.332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

За совершение этого уголовного правонарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления.

Как ранее сообщал ForUm, Президент Петр Порошенко издал указ о лишении экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили украинского гражданства.