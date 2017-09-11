Президент Молдовы Игорь Додон выразил обеспокоенность принятым Верховной Радой законом об образовании и призвал Украину пересмотреть свою новую политику в отношении национальных меньшинств.

«Выражаю обеспокоенность положением крупного сообщества румын и молдаван, проживающих на территории Украины, общины, которая в настоящее время рискует подвергнуться денационализации вследствие несправедливого закона, введенного в Киеве», - написал он в Facebook.

По мнению Додона, новый закон об образовании, принятый Верховной Радой, приведет к отмене системы образования на родном языке для этнокультурных меньшинств в Украине.

«Уже последовало огромное число реакций от румын и молдаван, живущих в Украине, равно как и от других этнических групп, которые просят помощи со стороны соседних стран и международных организаций, и призывают их к незамедлительной реакции», - заявил он.

«Понимаю их обеспокоенность и, будучи Президентом Республики Молдова, обращаюсь к киевским властям с призывом пересмотреть свою новую политику в отношении этнокультурных меньшинств. Напоминаю им, что в Молдове права украинской общины соблюдаются», - отметил президент республики.

Как сообщал ForUm, 5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Рранее МИД Венгрии раскритиковало принятый украинским парламентом закон об образовании, отмечая, что он нарушает права венгерского меньшинства.

Румыния также заявила о своей озабоченности в связи с возможным нарушением прав национальных меньшинств.