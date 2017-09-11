Защита одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза намерена обжаловать приговор подконтрольного Кремлю Верховного суда аннексированного Крыма – 8 лет колонии. Об этом после оглашения приговора сказал адвокат Чийгоза Николай Полозов людям, собравшимся поддержать его подзащитного возле здания суда.

Полозов уточнил, что российский суд все-таки признал заключенного Ахтема Чийгоза гражданином Украины, сообщает Крым.Реалии.

По словам адвоката, защита будет добиваться освобождения его подзащитного вместе с правительством Украины.

«Приговор Ахтему Чийгозу – это приговор всему крымскотатарскому народу. Каждый из вас получил сегодня 8 лет колонии», – отметил Полозов и добавил, что сам Чийгоз «не сломлен, он остался верен своему народу».

После выступления Полозова люди начали скандировать «Ахтем, мы с тобой!»

Как ранее сообщал ForUm, Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

Дело Чийгоза российский суд рассматривал в рамках дела 26 февраля после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

11 сентября российский суд в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам заключения в колонии строгого режима.