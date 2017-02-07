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Посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил, что выборы на Донбассе могут пройти и в присутствии российских войск. Министерство иностранных дел Украины пригласило Райхеля для объяснений в связи с его заявлением.

Спикер парламента Андрей Парубий открыл шестую сессию Верховной Рады VIII созыва.

В Украине могут начаться веерные отключения электроэнергии из-за блокады Донбасса.

Верховная Рада не смогла принять законопроект о добыче и реализации янтаря.

Министр внутренних дел Арсен Аваков внес кандидатуру Сергея Князева на должность  главы Национальной полиции Украины.


 

В связи с обострением ситуации с незаконной добычи янтаря в Олевск  Житомирской области отправлены военнослужащие первой бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины.

Министерство образования и науки аннулировало лицензии высших учебных заведений, расположенных на временно неподконтрольной органам государственной власти Украины территории Донецкой и Луганской областей, а также на временно оккупированных территориях АР Крым и города Севастополя. 

США еще не знают, что происходит на востоке Украины, в реальной ситуации еще предстоит разобраться, заявил  президент США Дональд Трамп.

Кабинет Министров понизил с 1 мая социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами с учетом фактического потребления энергоносителей домохозяйствами.

Украинский футболист Роман Зозуля после скандала с его переходом в «Райо Вальекано» решил остаться в «Бетисе».

 
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