Проведение выборов на оккупированной территории Донбасса возможно до выведения оттуда российских военных подразделений. Об этом в интервью РБК-Украина заявил чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель.

«Необязательно, что выборы на Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск, или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг. Без сомнения, это достаточно сложно себе представить - проведение местных выборов без обеспечения безопасности. Но я убежден, что это не является чем-то невозможным, все зависит от условий. Могу привести исторический пример. Последние парламентские выборы в ГДР, которые должны были заменить коммунистический режим, состоялись в присутствии Западной группы советских войск и при существовавшем тогда коммунистическом режиме в ГДР. Но выборы привели к его смене», - отметил посол ФРГ.

При этом, по его словам, прямых аналогий проводить нельзя, и все будет зависеть от обстоятельств, которые необходимо сделать такими, чтобы выборы стали возможными.

«Несомненно, выборы должны состояться в тех условиях, которые будут соответствовать европейским стандартам. И поэтому безопасность, как и другие требования к избирательному процессу, являются необходимыми условиями. Любой украинский политик должен иметь возможность без страха проводить свою предвыборную кампанию. И если для этого не будет возможностей, значит, такие выборы не могут соответствовать стандартам», - подчеркнул Райхель.

Как сообщал ForUm, 19 октября 2016 года на переговорах в «нормандском формате» был согласован вопрос разработки «дорожной карты» имплементации Минских договоренностей.

Замглавы Администрации Президента Константин Елисеев заявил, что Украина получит доступ к неконтролируемому участку границы с Россией на второй день после проведения местных выборов на оккупированной части Донбасса.

По словам Президента Порошенко, началу проведения местных выборов на Донбассе должно предшествовать обязательное выполнение всех компонентов по безопасности Минских соглашений и полный вывод иностранных войск с территории Украины.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Украина должна получить контроль над собственной границей «в конце процесса» урегулирования ситуации на Донбассе.