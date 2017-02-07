Спикер парламента Андрей Парубий открыл шестую сессию Верховной Рады VIII созыва, передает корреспондент ForUm’а.

На торжественном открытии сессии присутствовали члены правительства во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Глава парламента обратился к парламентариям относительно дисциплины в зале, а также обозначил главные направления, по которым будет работать ВРУ.

Отметив при этом, что среди законопроектов, которые нужно принять парламенту, в частности, те, что касаются оборонной сферы страны.

Отдельно выделил Парубий и вопрос формирования нового состава ЦИК.

Коснулся спикер также вопроса интеграции Украины в НАТО.