США еще не знают, что происходит на востоке Украины, в реальной ситуации еще предстоит разобраться. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Мы не знаем точно, что там происходит», - сказал глава Белого дома в ответ на вопрос телеведущего Билла О'Рейли, не оскорблен ли он тем, что конфликт на востоке Украины обострился по вине пророссийских сил после его телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает УНИАН.

США, как отметил Трамп, не знают, кем контролируются и контролируются ли вообще силы, участвующие в конфликте на Донбассе. «Мы узнаем. Я удивлюсь, но посмотрим», - заявил он.

Напомним, в ночь на 5 февраля Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Во время беседы лидеры обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе и достижения мира политико-дипломатическим путем.